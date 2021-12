Voila juste pour dire que je suis content de vivre dans un pays qui m a offert cette richesse de culture,ayant grandi avec des arabes des noirs des blancs,metisse,jaunes,etc..musulmans,chretiens,juifs,indou athés...je me sens tellement riche de vécu. Combien de pays offrent autant de diversité en terme de pourcentage comparé au nombre d habitants,pas beaucoup,je dirais meme qu ils se comptent sur le doigt d une main. Tellement heureux de voir autant differences ethnique,j imagine meme pas vivre sans,quel pauvreté d esprit aurais je eu.Je le vois quand je voyage dans d autres pays,ces pays qui ne connaissent les etrangers que par le tourisme mais qui ne vivent pas avec. Est ce la France qui nous l offrent ou est ce nous tous reunis qui l offront à la France. À bas le rascisme et vive l humanité qui,victime de la pauvreté se fait manipuler par des diables ambitieux qui se veulent acaparer le pouvoir. Merci de m avoir lu et bonne semaine à vous tous.

posted the 12/06/2021 at 03:29 AM by dyson85