Vous avez pensé que les persos de Yakuza seraient présents dans VF5? Perdu, mais Sega pense à vous avec ce DLC cosmétique qui permet a Akira d'enfiler le costume de Kiryu (Brad a piqué celui d'Ichiban)Disponible le 7 et 8 décembre selon les régions au prix de 9.99$ (soit autant en €)

posted the 12/04/2021 at 03:07 PM by xenofamicom