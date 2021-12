Négocié à 15€ fdpin, ça vient du Danemark (mais version russe ou ukrainienne, je ne sais pas trop) .... Pas trop rare mais album top, on le trouve facilement mais souvent à 17€ / 20€ voir plus dans cet état. Donc je l'ai eu à un bon prix (fdpin). C'est le juste prix, ça ne vaut pas plus je pense.Dans tout les cas, en très bon état de fonctionnement (VG+), année 2000, donc il y a quasiment 22ans .....ÉtatMédia: Very Good Plus (VG+)Pochette: Very Good Plus (VG+)Bon maintenant, petite pause achat cassette, noël approche donc bon ... on reprendra ça en Janvier, je dois déjà en recevoir 2 (2pac, Eminem) + 2 vinyles neuf (god of war, guardians of the galaxy)EDIT : ah si j'ai oublié, j'ai prévu d'acheter ce mois-ci en neuf 2 autres cassettes mais rien à voir avec le rap : Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 et le Vol. 2 (entre 24/27€ en tout fdpin taxes incluses pour les deux sur Amazon UK)Quelques infos (merci wiki) :The Marshall Mathers LP est le troisième album du rappeur Eminem enregistré en studio. Cet album est sorti en 2000 sur le label Aftermath Entertainment de Dr. Dre. Il a remporté le Grammy Award du meilleur album de rap en 2001. Il s'est vendu à environ 32,2 millions d'exemplaires dans le monde. Grâce à cet album, Eminem détient aussi le record de ventes aux États-Unis sur une semaine pour un artiste solo avec 1,76 million de ventes. Il est aussi disque de diamant aux États-Unis après avoir dépassé la barre des 11 millions d'albums écoulés sur le territoireThe Marshall Mathers LP est considéré comme politiquement incorrect à la fois pour certaines paroles mais aussi du fait de son antipatriotisme. Eminem critique acerbement la société américaine et parle beaucoup de l'image que les médias ont construit autour de lui et de ses répercussions. Tout cela mis en image dans les titres Stan, Marshall Mathers et The Way I Am. Eminem aiguise sa lame sur des stars en tous genres dans The Real Slim Shady et simule un assassinat sur son ex-compagne dans KIM, Kim Mathers, qui portera plainte contre lui pour la chanson controversée Kim. Enfin il présente de manière cynique la ville qui l'a vu grandir.