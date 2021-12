Bonsoir,



Je précise j'ai le jeu en version physique PS5, et la console fait énormément de bruit lorsque je la démarre (ventilo qui tourne a fond, plaque qui vibre, même le lecteur tourne davantage je trouve) avec le disque BF 2042 a l'intérieur de la console.



Et idem quand après je démarre le jeu.



Du coup j'ai enlevé le jeu et testé la version PS5 de Tales of Arise (boite PS4) et ça ne le fait pas. Elle fait un bruit normal.



Et j'ai l'impression que c'est pire depuis la maj de hier.



Ceux qui jouent sur PS5, ça vous le fait aussi ?



1 ans que j'ai la console elle n'a jamais fait ça. Même si je me doute que peu l'ont ici.



Merci d'avance.



Je pense vendre le jeu demain. Je testerai avec un autre genre Kena ou les Gardiens de la Galaxie.