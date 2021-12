Peut-être que cet article sera mon dernier sur le site, mais si je dois disparaître du site, ce ne sera pas en m'ecrasant face à des harceleurs qui je m'en doute ne harcèlent pas que moi.



Ces membres, ce sont Eldrick, Testament et dans une moindre mesure jhonnycagemortalcombat.



Testament me suis juste pour balancer des remarques plus que limite sur mon compte et me notifie alors que je lui ai demandé de m'ignorer.



Quand à eldrick, il va carrément déterrer des messages vieux de 8 à 10 ans( et donc plus d'actualité) sur d'autres sites tel un bon stalker afin de me décrédibiliser (et lui aussi refuse d'arrêter de me notifier alors que s'ignorer mutuellement serait mieux pour tous)



Bien sûr, ces 2 là agissent toujours de concert afin de se donner plus de poids.



Je sais que je ne suis pas toujours facile et que j'ai des avis tranchés, mais quand quelqu'un ne veut plus continuer la discussion j'arrête et je vais pas aller fouiller dans les poubelles du web pour décrédibiliser un autre.



J'ai averti la modération plein de fois à propos de la situation. Mais, elle ne fait rien et j'en ai assez de continuer à me faire harceler sans rien faire.



Si vous aussi vous subissez du harcèlement de ces membres ou d'autres ne vous laissez pas faire, et si vous ignoriez quel genre de personnes étaient ces 2 là, vous êtes prévenus.



Si ce message me fait bannir, tant pis, de toute façon, venir sur le site est un stress permanent avec ces 2 là, mais au moins je n'aurais pas disparu sans me battre.



Et j'espère que le message sera lu par assez de gens pour que la modération ne laisse plus passer ça