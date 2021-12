Dans la course pour stimuler la fabrication de semiconducteurs, les puissances mondiales prennent leurs marques. Nous allons aborder la crise des semiconducteurs et les conséquences intrinsèques se font ressentir dans la vie de tous les jours et a des effets particulièrement dévastateurs dans l’une des rares industrie encore en vie à ce jour en France, l’Automobile. Les Semiconducteurs sont aussi au coeur de la rivalité entre la Chine et les Etats-unis. Et enfin, semiconducteurs que l'on retrouve également dans les systèmes d'armements, l'informatique, les transports et finalement toute notre société moderne.