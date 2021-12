Je viens d'acheter ceci pour 22€ fdpin, année 2001 donc elle a + de 20ans (avec la boite bien évidemment qu'on ne voit pas sur cette photo). Cette fois ci, ça vient de russie, une bonne affaire ? produit rare, difficile à trouver sur le net, bon après j'ai choisis cette "collection" car il y a tout ses meilleurs tubes.ÉtatMédia: Very Good Plus (VG+)Pochette: Very Good Plus (VG+)Demain, je reçois ça :, c'était rapide, à peine 9jours pour la livraison depuis la Turquie (KIRKLARELİ)J'ai déjà une idée pour la troisième cassette, du lourd également