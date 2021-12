Hollywood a longtemps été critiqué comme un vecteur de diffusion de l’American Way of Life. Mais depuis une dizaine d’années, les faiseurs de rêves sur pellicule semblent avoir de nouveaux maîtres en Chine. Histoire de ce changement.



Ceci n’est pas une théorie conspirationniste élaborée après la consommation excessive d’alcool mais un constat. Depuis une dizaine d’années le Parti Communiste de Chine a profondément changé la production hollywoodienne en rachetant des sociétés, en imposant des quotas et en produisant ses propres films de propagande.

Depuis quelques années, les studios hollywoodiens font des pieds et des mains afin de satisfaire les censeurs chinois. Est-ce que cette pratique va trop loin? Comment s'opère l'influence du gouvernement chinois sur les productions culturelles occidentales? Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre s'interrogent sur la question avec des exemples concrets.

Wolf Warrior, l'Afrique et la colonisation moderne. Apprenez tout sur la propagande d'État de la République populaire de Chine. Leurs films, qu'ils soient réalisés par des studios d'État ou non, sont soumis à tant de censure et d'influence de l'État qu'ils peuvent être définis comme de la propagande.

Un livre est sortis sur le sujet (uniquement en anglais) nommé "Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business" par Chris Fenton.Pendant dix-sept ans, Chris Fenton a occupé les fonctions de président de DMG Entertainment Motion Picture Group et de directeur général de DMG North America, orchestrant au niveau international les activités créatives et commerciales de DMG, une entreprise médiatique mondiale de plusieurs milliards de dollars dont le siège est à Pékin. Il a produit ou supervisé vingt et un films, qui ont rapporté 2 milliards de dollars au box-office mondial, et en a conditionné soixante-trois autres. Il a siégé au conseil d'administration de Valiant Comics, dont il a dirigé l'éventuelle acquisition, et il a travaillé en étroite collaboration avec Marvel et Hasbro, orchestrant divers projets visant à monétiser leur propriété intellectuelle. En tant qu'auteur, Fenton a relaté une grande partie de ce travail dans FEEDING THE DRAGON : Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business.