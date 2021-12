Pékin n’en a pas fini avec Tencent, l’entreprise technologique la plus riche de Chine. Le média officiel CCTV a annoncé le 24 novembre que le géant devra soumettre toutes ses nouvelles applications et mises à jour à un contrôle par les services de l’État. En parallèle, plusieurs entreprises publiques majeures ont demandé à leurs salariés de supprimer leurs groupes de discussions WeChat.

