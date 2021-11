Et une autre vidéo sous titrée que je vient de trouver à l'instantBon visionnage!

Deux ans après Wuhan et le début de l'épidémie, alors que l'Occident s'enfonce dans la récession, l'Empire du milieu poursuit sa croissance économique. Mais pas question de s'arrêter là : elle veut désormais conquérir l'opinion internationale. Ses nouveaux terrains de jeu ? La culture, la communication et surtout la diplomatie.

posted the 11/30/2021 at 10:32 PM by sussudio