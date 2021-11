Le FMI, le World Economic Forum de Davos, les COP21 et COP26, la "finance verte" et le "Green Energy New Deal" américain mettent fin assez brutalement à l’ère du "tout pétrole" et par extension, au système du pétrodollar. Nos élites économico-politiques veulent voir le monde s’équiper en "énergie propre". Cela va impliquer beaucoup de photovoltaïque en amont et en aval, mais aussi la substitution d'un très grand nombre d’équipements et produits qui devront s’adapter aux nouvelles technologies. Par conséquent, la demande industrielle d’argent va très fortement augmenter.



Le Silver Institute nous apprend que la demande totale d’argent métal atteindra 1 029 millions d'onces (Moz) en 2021, pour une production minière de 829 Moz. En 2020, le déficit était déjà de 250 Moz. Ces déficits se cumulent.

Un excellent article que je vous recommande vivement de lire.