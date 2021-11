Décidément les fuites commencent à s’accumuler de plus en plus sur ce projet, et la dernière en date nous viendrait du doubleur d’Albert Wesker (D.C. Douglas), antagoniste culte de la série qu'on ne présente même plus.L’acteur aurait, selon VGC, fait fuiter une image de son personnage avec le design qu’il pourrait avoir dans Resident Evil 4 Remake Separate Ways (campagne d'Ada). C’est le compte Twitter @BewareCreepyVAs qui a repéré cela, en déclarant que D.C. Douglas aurait partagé ces images à quelques fans avant de leur demander de ne pas les publier publiquement. Et si on peut naturellement se méfier de la source des ces images,Une annonce au VGA pour une sortie en 2022 ?