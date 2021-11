SONY



Demon's Souls

Ghosts of Tsushima

God of War --> VRAI

Gran Turismo 7

Helldivers 2

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Uncharted: Legacy of Thieves Collection --> VRAI



SQUARENIX

Chrono Cross Remaster

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 9 Remake

Final Fantasy Tactics Remaster

Kingdom Hearts 4

New strategy game

Tactics Ogre Remaster

Tomb Raider 25th Anniversary (2021)

Unannounced Card Game 2



TAKE TWO

GTA 3, Vice City and San Andreas Remasters -->VRAI

Bioshock 2022

BioShock RTX Remaster

XCOM 3



SEGA ATLUS

Endless Legend 2

Judgment

Shin Megami Tensei 5

Total War 9

Bayonetta 3

Catherine Full Body

Vue l'annonce d'hier pour le moment n'attendez pas 13 Sentinels hors SWITCH et PS4



EA

Mirror's Edge RTX Remaster

Untitled Respawn Game



WARNER

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Injustice 3: Gods Will Fall

Mortal Kombat XII



CAPCOM

Dragon's Dogma 2

Monster Hunter 6

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6 (Y A UN DEAL SONY PS5 NORMALEMENT AUSSI)



MICROSOFT

Gears 6

Halo 5: Guardians (Démentie il y a plusieurs semaines mais bon ca ne serait pas étonnant que ca sortent plus tard en 2022)



KONAMI

Metal Gear Solid 2 HD

Metal Gear Solid 3 HD

Konami a retiré les jeux des stores pour des problèmes de droit... ou de remastered



UBISOFT

Mario and Rabbids



AUTRES

Cities Skylines 2

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crysis 4

Earth Defense Force 6

Metro "Next"

The Talos Principle 2

Timesplitters 2 (Remastered)

Titan Quest 2 (working title)

Wreckfest sequel

Half-Life 2 Remastered

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers



Ils en manquent ?