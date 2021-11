A fortiori bonsoir,



Cest la 1er fois je rencontre ce soucis en 15 ans de PC: Je regardais un film sur mon PC et il s'éteint brusquement.



Le problème c'est qu'on voit qu'il y a toujours du jus, les voyants sont allumé et quand j'essaye d'allumer de force, une lumière bleu clignote sur la carte mère MAIS veut pas s'allumer...



-jai changer la pâte thermique du CPU mais rien.

-débrancher tous ce qui est dispensable comme la carte graphique

-laisser mon pc reposer sans alimentation pendant 1h et toujours pareil.



Quelqu'un a une idée dou vient le problème ? Je soupçone peut-être le CPU ayant rendu l'âme mais pas sur...



Merci



(Cet article sera supprimé une fois résolu)