Dans ce segment de l'émission 7 jours sur Terre présente: Épisode 4, Benjamin Tremblay expose les enjeux géopolitiques autour de l'émergence des cryptomonnaies. Alors que de plus en plus d'États explorent la possibilité d'implanter une monnaie numérique nationale, quelles sont les conséquences sur la domination américaine du secteur financier?

