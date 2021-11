J'y connais rien en ordi... J'en ai même pas de fixe pour dire... https://www.fnac.com/PC-Portable-Gaming-Lenovo-Ideapad-Gaming-3-15ACH6-15-6-AMD-Ryzen-5-8-Go-RAM-512-Go-SSD-Noir-ombre/a15828420/w-4 Perso j'aurais choisi le HP.Mon utilisation seras pas trop gaming ça seras occasionnel, surtout pour travailler, photoshop.Il me faut un truc rapide quoi.Je sais pas si la carte graphique meilleur dans le Lenovo est utile de fou pour moimerci de votre aide.J'effacerais l'article quand j'aurais choisi.

posted the 11/24/2021 at 05:39 PM by bladagun