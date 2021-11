Je viens d'acheter l'album mythique de 50 Cent – Get Rich Or Die Tryin' de 2003 (je suis en ce moment dans un délire vinyle / cassette)Case Condition:Excellent (EX)Cassette Condition:Very Good Plus (VG+)Bon, il est introuvable sur le net ... les prix s'envolent ... j'ai trouvé 2/3 annonces sur le net dont celle ci à 73€ fdpin : https://www.discogs.com/fr/sell/item/1687562377?ev=bp_det Mais je suis tombé sur une autre annonce sur ebay (c'est de l'import) et j'ai sauté sur l'occasion ! J'ai payé 33€ fdpin sachant que c'est de l'import (tva incluse). Livraison avant noëlSelon vous, est ce que j'ai fais une bonne affaire (j'ai négocié le prix) ? oui c'est cher pour une simple cassette mais elle est introuvable, assez rare ou alors à des prix exorbitants (elle a bientôt 19ans ... en excellent état)Au moins, si c'est trop cher, je le saurai pour la prochaine fois ...