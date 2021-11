J'ai remarqué un truc commun avec ses deux entreprises. Leur systèmes de fidélité. Au bout d'un certains nombres de points on a le droit à un bon de 10 euros utilisables dans leur magasin ! CHOUETTE!



Mais en faite pas du tout. Ils ont aussi en commun d'avoir des produits qui coûte en moyenne 10 euros de plus que chez Fnac, Auchan, Carrefour, Cdiscount, Amazon, Géant.... Donc combien de 10 euros en plus on doit donner pour chaque produit pour avoir le droit à un bon de 10 euros ? Beaucoup trop.



Bref si vous pouvez éviter ses magasins pour Noël, votre portefeuille va vous remercier.

Comparez les prix, vous verrez, c'est a ce demander comment ils peuvent encore exister...