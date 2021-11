Le système des pétrodollars, c'est Dallas mais en plus hardcore.C'est sûrement une des meilleures vidéos sur le sujet. Il faudrait un livre entier pour résumer cette histoire (qui est toujours en cours) mais voici quelques dates clés :- 1945 : signature des accords de Bretton Woods (dollar adossé à l'or) et pacte du Quincy,- Le 15/08/1971, Richard Nixon met fin aux accords de Bretton Woods. Le dollar n'est plus adossé à l'or, elle devient une monnaie de singe et les accords de Jamaique (1976) légalisent le système des taux de change flottants d'où surviendra l'instabilité constante des monnaies,- 1973 : premier choc pétrolier. Le baril passe de 2 à 12 dollars, une aubaine pour la demande internationale en billets verts mais une véritable catastrophe économique pour les PVD (pays en voie de développement) qui doivent s'endetter,- 1979 : deuxième choc pétrolier avec la chute du Shah et l'arrivée de la République islamique. Le baril passe de 20 à 40 dollars. La demande en billets verts explose, les pays s'endette davantage et certains tombent entre les griffes du FMI au début des années 80 comme le Mexique,- 2000 : Hugo Chavez annonce vouloir vendre son pétrole en euros, coup d'état raté contre ce dernier,- 2003 : Invasion de l'Irak. Saddam Hussein a eu le culot de vendre son pétrole en euros,- 2011 : Bombardements de l'OTAN en Libye. Mouhammar Kadhafi a eu le culot de vouloir mettre fin aux pétrodollars (et aussi à l'euro et au Franc CFA) avec une monnaie panafricaine, le Dinar or,