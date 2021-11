Avis aux fans de VGM !Pour ceux qui collectionnent comme moi les vinyles, voilà deux bons plans reçus aujourd'hui dans les newsletter: Wayo Record : -25% sur la boutique (CD/Vinyles; etc)Code : WAYOBF2021Il y a pas mal de choix sympa, notamment Skies of Arcadia, Metal Slug ou Magician LordCode: XMASVGMidem, il y a une réduc de -20% sur des vinyles Street Fighter et pas mal d'autres.Reste plus qu'un bon -20% sur la PS5 et la fin d'année sera parfaite