01./00. [NSW] Shin Megami Tensei V # (Atlus) – 143.247 / NEW02./01. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo) – 45.045 / 289.700 (-45%)03./00. [NSW] Dragon Quest X: Heavenly Heroes Online (Square Enix) – 22.702 / NEW04./04. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) – 12.921 / 2.909.153 (-1%)05./00. [PS4] Dragon Quest X: Heavenly Heroes Online (Square Enix) – 11.791 / NEW06./02. [PS4] Call of Duty: Vanguard (Sony Interactive Entertainment) – 11.719 / 40.040 (-59%)07./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) – 9.286 / 6.934.540 (-2%)08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 8.886 / 4.132.260 (-17%)09./12. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) – 8.798 / 2.269.592 (-2%)10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) – 8.608 / 4.498.118 (-19%)semaine / année en cours (année dernière) / LTDNsw : 87.267 / 4.518.618 (4.656.825, -3%) / 21.858.992PS5 : 4.910 / 917.788 (118.085, +777.2%) / 1.172.938XBx : 2.593 / 87.291 (20.534, +425.1%) / 118.715PS4 : 1.399 / 103.458 (500.966, -79.35%) / 9.394.3483DS : 417 / 26.232 (59.360, -55.81%) / 24.585.140

posted the 11/18/2021 at 09:47 PM