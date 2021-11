Import US (Austin, Texas). Livraison gratuite partout dans le monde (DHL) jusqu'au 21/11 pour toutes vos commandes. Livraison en 15jours.Paiement PaypalExemple : https://mondoshop.com/products/marvels-guardians-of-the-galaxy-official-video-game-soundtrack-2xlp 32,24€ livraison express DHL + 20€ de frais de douane à l'arrivéeVoici le détail pour un vinyle à 35$ (si ils se basent sur le montant en $) :droits de douane (6,5%) = 3€tva (20%) = 7€donc sous total douane : 10€frais de dédouanement : 15€total à encaisser : 25€donc un montant total de 32,24€ + 25€ de douane = 57,24€c'est dans le pire des cas !Bon après il se peut qu'on ne paie que 20€ de douane pour cet exemple (faut voir leur calculs) ...Donc pour conclure, un vinyle chez eux vous coutera 52€/57€ environ mais c'est de la qualité ! Au final, on ne paie pas les frais de port DHL, mais on paie la taxe ! C'est toujours mieux que de payer les deux !Il me semble qu'il y a quelques années, j'avais déjà reçu des colis des USA (Los Angeles je crois de mémoire ...). Toronto également (Canada). Mais oui très très rarement, c'est arrivé 2/3fois, pas plus.Pour ma part, c'est une préco (débit à la commande, même via paypal), expédition en Décembre. En espérant le recevoir avant les fêtes.