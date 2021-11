J'ai un PC et un iPhone, l'un comme l'autre sont pas très pratique pour surfer sur le net.



Le PC est une tour de 2010 (pas gamer) long à démarrer et qui tourne inutilement pour ne pas devoir l'allumer/éteindre à chaque fois.



L'iPhone c'est le SE premier modèle donc 4 pouces, pas très grand ni lisible.



Je me dis qu'une tablette pourrait être un bon compromis, mais je n'y connais rien. Y'a AdBlock pour tablette ? Parce que je ne supporte pas les pubs.



Pas besoin de beaucoup de puissance, à part Plant vs Zombies 2 y'a aucun jeu qui m'attire (bien que là non plus, je n'y connais rien).



Un conseil ?