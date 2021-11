Sorti sur Megadrive en 1990 aux Japon et aux USA, le Shoot Them Up culte Gaiares reviendra sur Megadrive via Retro-Bit qui se fait une specialité de reediter les vieux jeux qui commencent a bien chiffrer.Pas encore vraiment d'images du produit a part ce teaser qui reprend la pub d'epoque avec le meme gars 30 ans plus tard (et surement l'assurance d'avoir l'illustration japonaise et pas l'immondice americaine).On rappelle que Gaiares sera aussi dispo dans la compilation Renovation sur Evercade pour les 2/3 du site qui la possede.