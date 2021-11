Sujet très peu abordé et pourtant le décret 11110 a probablement causé la perte du président John F.Kennedy.Le 4 juin 1963, le président John Kennedy a signé le décret exécutif N° 11110 qui redonnait au gouvernement américain le pouvoir d’émettre de la monnaie sans passer par la Réserve Fédérale.Autant dire qu'il toucher au grizbi des marchands du temple.Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai poster l'extrait du chapitre 7 (ultimes résistance) du livre "La guerre des monnaies" de Hongbing Song, livre vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en Chine.Bonne lecture!