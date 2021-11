Chapitre 9



LA FRANCE, UN GÉANT MINIER EN SOMMEIL



Cette annonce était cohérente avec la politique de réindustrialisation promise par le candidat Hollande durant la campagne présidentielle de 2012. Elle est, de plus, réaliste, puisque la France est un géant minier en sommeil (consulter l’annexe 8 sur le potentiel minier de la France). L’activité extractive de l’Hexagone est restée importante jusqu’au début des années 1980. La première révolution industrielle, au XIXe siècle, avait déjà impulsé la production de minerais aussi divers que le tungstène, le manganèse, le zinc et l’antimoine. L’entrée en vigueur de la Communauté du charbon et de l’acier (CECA) en 1952 avait également ouvert une ère de prospérité dans l’industrie française du fer. De la haute vallée de la Maurienne aux reliefs lorrains, des replis de la montagne Noire, dans le Tarn, aux massifs de Mouthoumet, dans l’Aude, la France pouvait compter sur une industrie minière dynamique qui générait des centaines de milliers d’emplois directs et indirects. Nous nous hissions même parmi les principaux producteurs mondiaux d’antimoine, de tungstène et de germanium.

la France dans les années 80 via la société Rhône-Poulenc qui était l'un des deux grands chimistes mondiaux dans le domaine purifiait annuellement huit à dix mille tonnes de terres rares – soit 50 % du marché mondial du plus stratégique des métaux rares!