- Arakawa : "Capitaine Gôto, nous servons tout deux notre pays. Qu'essayons-nous de protéger ? Nous n'avons pas connu la guerre. le japon est en paix depuis plus d'un demi siècle. La paix....nous nous battons pour elle....mais que signifie la paix pour cette ville ? Notre militarisme a causé notre destruction, puis l'occupation américaine. L'Amérique a continué la course à l'armement avec la guerre froide. Et maintenant le monde est ravagé par les guerres civiles, les conflits raciaux....Notre prospérité économique s'est bâtie sur le sang versé dans ces conflits. Voilà ce que porte notre paix. Notre paix se base sur la peur de la guerre mais d'autres pays paient le prix de notre stabilité et nous détournons les yeux de cette injustice.



- Gôto : "Aussi nauséabonde soit-elle, c'est à nous de la protéger. Et une paix injuste vaut mieux qu'une guerre juste.

