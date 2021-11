Bon désormais que j'ai créer mon propre blog sous Ghost, attendez vous à avoir du lourd au niveau des documentaires. Bon je pourrait pas parler de ma passion du peuple élu (too bad) mais en terme de finance, géopolitique, économie et critiques de livres (ça arrive), il y aura de quoi faire.N'oubliez pas de créer un compte Disq pour pouvoir commenter les articles. Un retour de votre part m'aiderai pour savoir si le contenus est satisfaisant et si vous apprenez des choses.Nouvelle fournée (je dérape) : https://documentary.sussudio.ovh/documentaire-faites-sauter-la-banque/ Qualité vidéo exécrable mais c'est le seul au sujet de la crise asiatique de 1997. Sur le coup, Arte assure bien. https://documentary.sussudio.ovh/la-crise-asiatique-de-1997-par-hongbing-song-et-fwilliam-engdahl/ La crise vu par deux écrivains, l'un chinois et l'autre américain. C'est tout sauf du politiquement correct. https://documentary.sussudio.ovh/97-percent-owned/ Bon ben la c'est explicite, en une heure on en apprend plus que sur l'ensemble de nos cours d'économies https://documentary.sussudio.ovh/documentaire-les-maitres-de-la-monnaie/ Le maître étalon dans le domaine de l'histoire de la financePS : Totalement HORS SUJET mais cette version de Soldier Dreams