J'aborde dans ces deux articles la débâcle financière japonaise survenue en 1990 suite à l'éclatement de la bulle spéculative.Déjà fait sur Gamekyo auparavant mais avec un site sous Ghost c'est beaucoup plus agréable.Bon, la moralité c'est qu'on aura eu Akira, c'est déjà ça (humour).Événement par un chinois : https://documentary.sussudio.ovh/les-princes-du-yen-complement-informations-partie-1/ Et un américain : https://documentary.sussudio.ovh/phase-1-blesser-le-meneur-japonais/ Bonne lecture!Bonus : l'ambiance et le contexte de l'époque dans cette courte vidéo