Pour éviter de faire du HS sur le site qui est avant tout dédié à la société de consommation, aux divertissements de masses et à "l'art" vidéoludique, j'ai décider d'ouvrir ce matin en quelques minutes ce modeste blog sous Ghost.L'adresse : https://documentary.sussudio.ovh/ Premier documentaire dispo : https://documentary.sussudio.ovh/les-princes-du-yen-les-banques-centrales-et-la-transformation-de-leconomie/ Ce sera une sorte de bloc notes donc ça va se remplir régulièrement. Je pense aussi faire des apartés comme par exemple avec celui sur le Japon, vous partager le chapitre d'un livre à ce sujet (je lis beaucoup) et différents à cotés qui peuvent enrichir la vision d’ensemble de certains documentaires.Bonne journée

posted the 11/11/2021 at 09:40 AM by sussudio