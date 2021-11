Michel-Edouard Leclerc a déclaré qu'il s'attendait à une hausse des prix plus forte que prévue cet hiver. En cause : la demande internationale et de nouveaux modes de production plus respectueux de l'environnement. Invité sur la plateau de CNews le 8 novembre, le président du comité stratégique des centres Leclerc a estimé que l'inflation serait «beaucoup plus forte» qu'annoncée en France par l'Insee ou «les prévisionnistes».

Sur l'alimentaire mais aussi sur le non alimentaire donc l'électronique grand public.