Dans ce documentaire tourné en 2005 Manon Loizeau dévoile ceux qui financent et fomentent les révolutions dans les pays de l'est traditionnellement favorable à la Russie. Très utile afin de comprendre la situation iranienne, le printemps arabes et les promoteurs du mouvement..

Et encore vu les bouquins que je lis en ce moment, le documentaire aborde à peine la face immergé de l'iceberg.Déjà faut se dire que derriére les révolutions colorés de ces 20 dernières années au moins, il y a la main de l'Open Society de George Soros (nul besoin de présenter le golem) et de nombreuses ONG occidentales.