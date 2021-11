Quand je joue à un jeu que j'apprécie particulièrement, je suis du genre à prendre mon temps pour admirer les graphismes, que ce soit les panoramas, les environnements, la végétation, les personnages, les textures, les effets de lumières,...... et parfois de petits détails qui peuvent sembler insignifiants et pourtant hallucinants, si on se donne la peine de s'arrêter pour regarder.Et je me demande si beaucoup de joueurs font comme moi, ou se contentent d'aller droit au but sans y prêter attention... surtout que la plupart du temps, rien n'est fait pour encourager ou le faire remarquer et on peut passer à côté sans même s'en rendre compte.Du coup je me demande aussi pourquoi les développeurs mettent autant de temps et de talents, et donc d'argents, dans des éléments que certains ne verront même pas.Il y a beaucoup d'exemples, mais je ne vais mettre qu'une seule photo qui illustre bien mes propos, tant le jeu dont elle provient ne la met absolument jamais en valeur.Elle est en 4K, cliquez 2 fois sur l'image pour l'afficher en taille réelle, ça le vaut bien !Pourrez-vous trouver de quel jeu elle est tirée ?