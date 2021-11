70 % des jeux vendus sur Switch sont édités par Nintendo.A quoi ca sert que les joueurs demandent des portages et d'autres jeux alors qu'ils ne les achètes pas ?Je comprend mieux les joueurs qui passent leur temps à dires "y a rien qui sort" quand ils attendent de jouer qu'a des jeux Nintendo !Un peu d'ouverture quand même ! Ca m'étonnes même pas que EA ne se fasse pas chier a mettre réellement a jours FIFA. Ils font juste l'effort de le mettre a dispo, ca doit plus coûter que rapporter...

posted the 11/04/2021 at 04:04 PM by liberty