VS







Elden Ring :







- Un aspect puzzle plus prononcé, même des trucs à la con comme les torches à enflammer pour ouvrir une porte (ils l'ont fait dans DS 2 d'ailleurs).

- Un monde vraiment grand

- Des objets (à la Zelda hein, pas une clé) ou compétences permettant d'ouvrir et/ou accéder à de nouvelles zones

- Un monde parallèle, comme le laisse suggérer le poteau translucide du trailer, ou encore le logo de Elden Ring qui représenterait plusieurs mondes s'entrecoupant, un peu comme le monde physique et Astral de Berserk



Zelda 2 :







- Un bon battle system avec des moves set différents pour chaque arme

- Une difficulté bien dosée

- Le même système de forge d'arme que dans les Souls, avec des matériaux obtenus sur les ennemis

- De vrais gros donjons comme on l'espère tous, visibles de loin comme sur Elden Ring et pas des temples qui sortent de terre svp...

- Pousser encore plus loin le côté mystérieux et sombre (rappelant le Dark World de Alttp)

Le titre a tout du topic à la con, je saisLes deux titres sortent en 2022, et sont tous deux open world dans des univers heroic/dark Fantasy médiévaux.Les deux séries sont connues pour leurs donjons (même si l'un est plus orienté puzzle aujourd'hui et l'autre combat et exploration) et leur level design.Pas mal de points communs, certes mais également de grosses différences, surtout aujourd'hui avec Elden Ring et BotW. (oui Elden Ring est dans la continuité des Souls, apportant un lot important de nouveautés également). Je ne parlerais évidemment que de BotW et Elden Ring spécifiquement.