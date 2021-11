ça pique ... 31,58€ livré et livraison en décembre (import US, débit à la commande). Attention au frais des douanes, possibilité de devoir les payer, avoir de la chance ou non ... c'est aléatoire ... mais pour cet article, on peut se taper 20€ de douane .... attention doncPerso, je vais déjà jouer au jeu, apparemment les musiques sont top, on verra ... mais il vaut mieux attendre le black friday, peut être un petit code promo comme ça car c'est assez cher là ...ça se passe ici :