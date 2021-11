à cause de toi @skuldleif mais pas uniquement .... au vue des avis sur GK, pourtant je follow jamais les gens mais là .... après Marvel's Avengers que j'avais acheté en boite (une daube), j'avais décidé de zapper ce titre .... mais j'ai l'impression de passer à côté d'un très bon jeu et ça me fait chier ... du coup, j'ai craqué .... mais comme c'était un achat pas prévu du tout, du coup, c'était 20€ max pour moi ou rien !!!J'ai trouvé un mec qui vend des comptes ps5 et donc pour 20€ Marvel's : Guardians of the Galaxy ça va .... surtout que le jeu est dispo depuis seulement 6jours et c'est minimum 35€ d'occasion sur lbc hors fdp. Prix imbattableJ'ai mis un petit message au moment d'envoyer l'argent, ça sera pour paypal en cas de litige au cas ou le compte ne fonctionne plus dans quelques jours / semaines, on ne sais jamais. Je dirai à Paypal que c'était un mec sur lbc, que le jeu devait sortir telle date (en décembre par exemple, ils ne vont pas vérifier) et qu'il ne me l'a jamais envoyé et je serai remboursé car aucune preuve de livraison, pas de suivi ^^ (juste au cas ou, on ne sais jamais)Pour les jeux achetés de cette manière, je streamerai ça sur youtube et non sur twitch (toujours avec les replay dispo), donc à cette adresse : https://www.youtube.com/channel/UCr5Tn2q9opiKZnJtKe6VYtQ