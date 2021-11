|/pos]

Après avoir fait un saut dans un trou noir, [b]je me retrouve donc à l'autre bout de l'Univers[/b], dans un secteur vierge de toute visite humaine. Je regarde ma carte : je suis à l’autre bout de la Galaxie.



Les trous vous envoient de façon quelque peu aléatoire dans la galaxie, et le jeu pose ensuite dans le système d’arrivée la suite du scénario.



Pour lire la partie, cliquezouAutre élément issu d’une grosse mise à jour, le- ou appelédans le jeu - est une gigantesque station spatiale mobile (en plus des stations de base évoquées juste au dessus) mais qui sert cette fois aux rassemblements des joueurs.nous allons ENFIN croiser des joueurs ! Et quel plaisir car à partir de ce moment,celle d’une expérience globale profondément pensée pour être jouée ensemble !Inspiré des jeux multi pensés consoles commeou, No Man’s Sky vous permet de converser aux travers de mimiques et autres onomatopées. Bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin dans les échanges, vous pouvez converser en audio avec votre micro : pratique !Pour info : le jeu réunitpar Anomalie !Allons donc voir ce que font tous ces zouaves !La structuration derappelle la base centrale que l’on retrouve dans Monster Hunter : il y a des points des commerce, des vendeurs d’améliorations ou d’équipement, et un Nexus central pour lancer des missions à plusieurs. Ces dernières, plus corsées, permettent d’avoir des récompenses rares !Il y a aussi un aspect événementiel puisqu’ Hello Games organise constamment de nouvelles missions ponctuelles. Les missions peuvent se faire jusqu’à 4 joueurs en même temps.Il est également possible de rejoindre les mondes autres joueurs ou ses propres bases,En déambulant dans la station je vais découvrir une pléthore de nouvelles possibilités : il est possible par exemple d’acheter des, des véhicules pour l’exploration terrestres bipèdes, sur roues etc. Lesont leur propre système d’amélioration, d’équipement, d’armements et de stockage : encore un truc sans fin et qui promet !: tout comme son/ses vaisseau(x), il est possible d’appeler à tout moment un exonef sur le terrain pour qu’il vienne vous porter assistance : une fois encore, c'est pratique.Leest également un lieu où vous allez croiser de nouvelles espèces pour de nouveaux scenarii.Mention spéciale au cousin de Metroid et au Groot, très utiles pour obtenir de précieuses nanites !Après avoir fait le tour des stands, je découvre la borne de transformation de on personnage, je vais pouvoir changer de race, d’apparence, et [b]personnaliser autant que possible mon look [/b]!Je décide de refaire un tour sur le parking, histoire d’admirer l’architecture de cette station, mais aussi de regarder les beaux vaisseaux de la communauté !Soudain, un joueur se joint à moi. Il est Français, joue depuis son PC (le jeu est) et se joint à moi dans une quête de récolte à la noix : testons une mission à 2 !Soudain, à peine sortis de l’espace, nous sommes attaqués par des pirates :Face à une menace clairement à notre désavantage, nous décidons d’aller nous réfugier sur la planète de notre mission : les pirates nous poursuivent ! Le combat se terminera donc à flan de montagne !A peine arrivés au sol, nous commençons nos premiers scans et notre exploration : l’occasion de croiser un nouveau monde doucement dingue, peuplé de créatures étranges !Je décide soudainement de récolter de gigantesques œufs bio-luminescents : mon compagnon d’infortune me prévient alors : « nooooooooooooooooon !!! ».Immédiatement, nous sommes entourés de machines qui nous prennent pour cible. Il s’agit des sentinelles : des robots autonomes qui jalonnent la surface de nombreuses planètes et qui les protègent.Mon œuf bioluminescent est apparemment une rareté : les sentinelles voient rouges, et au lieu d’un petit robot volant (comme j’en voyais souvent déambuler autour de moi), c’est un énorme bipède qui débarque pour nous faire la peau !Ce véritable AT-PT des enfers ne nous lâche pas : pire ils ramènent de plus en plus de potes. Armés de notre simple multi-outil, le combat est inégal. Nous décidons de fuir à travers les bois mais rien n’y fait : l’ennemi nous poursuit sans relâche.. L’occasion de réaliser qu’: retournez sur votre lieu de mort, une tombe vous attendra. Touchez là et vous récupérer vos ressources perdues.L’ennemi ne nous lâche toujours pas, le combat semble sans fin et sans issue.Une seule solution : creuser un trou, très profond et nous y cacher pour nous soigner., avec sa propre flore et sa propre faune. Sublime.Une fois nos ennemis semés, nous décidons de remonter à la surface et de terminer la mission de récolte. Pour fêter notre succès, mon partenaire éphémère m’invite à bord de son propre cargo. Oui vous avez bien lu.vous pouvez cultiver à l’infini vos ressources, stocker vos équipements et véhicules, décorer l’intérieur, gérer et développer un équipe de bord : de la folie ce jeu !Après avoir pris congé de mon coéquipier d’un soir,L’occasion m’est alors donné d’en apprendre plus sur cet univers, ses personnages clés, et son fonctionnement.Après avoir capté un message de détresse, je me décide de partir à la recherche d’un naufragé, perdu quelque part dans les étoiles, dans un lieu et un espace inconnu.Pour atteindre l’infortuné, je dois alors faire un énormeen me lançant dans le vide intersidéral d’En réalité, il s’agit plutôt de. Ces portails naturels, encore à l’état de théorie, vous permettent de bondir en un instant à l’autre bout de la galaxie, sans avoir à faire des sauts dans l’hyperespace, qui, quant à eux, vous prendrait plusieurs milliers de vies humaines, littéralement.Une fois un premier tour du coin réalisé, le jeu m’appelle à une toute nouvelle feature de gameplay, issue, de la mise à jour Frontier : la gestion des bases au sol !Je n’ai encore que très peu exploré ce nouvel élément, mais il va s’agir de gérer tout une communauté installée sur une planète, et d’aider à préserver et développer leur communauté et leur ville ! Ça promet !Un monde fou, inimaginable, impensable au vue de sa complexité et de son étendue.Pourtant les petits gars d’Hello Games ont réussi ce pari impossible grâce à la technique de l’algorithme procédural.oui les environnements ne sont pas faits par la main de l’Homme, mais l’Homme a façonné cette automatisation créative., avec une vraie logique d’agencement de la topographie, des vallées, canyons, grottes lacs montagnes mers et océans qui constituent ces millions et millions de mondes.C’est un véritable bonheur que de plonger dans les entrailles d’un monde, d’en découvrir à chaque fois les règles climatiques, la richesse de sa faune, la rareté de ses minéraux, la profondeur de ses lacs souterrains.que de poser une balise de territoire, d’émettre au monde de No Man’s Sky un message de sa découverte, de construire un habitat pour les autres ou soi même.Plus vous avancez, plus vous rencontrez des PNJ attachants, des avants postes reculés, des civilisations disparues qui n’ont plus que des ruines pour signaler leur passage dans cette existence.à condition d’accepter de jouer le jeu : celui de supporter que nous ne sommes qu’un grain de sable dans un univers sans limites ; que l’entraide alterne parfois avec la vraie solitude, et que nous restons, au final, maître de notre Voyage.