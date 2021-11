]

Chaque partie de No Man’s Sky commence de la même manière : vous dirigez un/une spationaute échoué sur une planète inconnue. Chaque joueur débarque sur une planète unique, qu’il est le premier à découvrir.A chaque itération, cette planète vous fera face à une menace imminente : chaleur ou froid extrême, toxicité, radiation, etc.gb]La 1ère étape va donc consister à réparer votre équipement de base,[/b] qui est gravement endommagé : votre « exo-combinaison » tout d’abord, avec son scaphandre scanner, son système de survie (indispensable dans ce milieu hostile), son système de jet-pack intégré (hyper pratique) puis votre [b]multi-outil[/g], véritable centre névralgique de toutes vos actions.Pour cela vous allez aborder le premier concept de No Man’s Sky :(A noter que cela n’a cours que si vous ne jouez pas en mode bac à sable, ce qui est également possible)., je dis bien absolumentest ressource dans No Man’s Sky et son univers : le sol est en ferrite, en silicate ou même en cuivre ; la faune quant à elle, apporte de la chair et différentes matières organiques ; la flore enfin du carbone ou de l’oxygène ou autre mucus.A l’aide de votre multi-outil, vous allez donc creuser des galeries, abattre des arbres ou cueillir des végétaux, récolter des cristaux d’hydrogène ou de ferrite… Tout cela dans le but d’utiliser ses matériaux, soit de manière brute, soit de manière raffinée.A noter que tous les éléments sont nommés suivant la classification périodique des éléments de Mendeleïev : la science a une belle place dans No Man’s Sky, et cela fait plaisir !Bref : cette première étape franchie, nous allons découvrir sans transition à l’étape suivante nécessaire à notre survie: la fabrication de nouveaux objets et matériauxUne fois les principes fondamentaux assimilés et notre exo-combinaison réparée, il va falloir passer à l’étape suivante : [b]retrouver son vaisseau spatial et le réparer[/b] pour s’enfuir et retrouver la civilisation.Armé de mon multi-outil flambant neuf et enivré par mes premières découvertes, mon ordinateur de bord établit les premiers diagnostics de réparation de mon vaisseau spatial : la carlingue a subi des dégâts, le système de propulsion est HS tout comme le système de guidage.Il va donc falloir réparer sur place, armé des moyens du bord.Grâce à l’ordinateur intégré de mon, mais aussi au multi-outil, je vais pouvoir à l’aide des premiers matériaux de bases récoltés, commencer à fabriquer mon premier appareil de production :Il en existe de plusieurs tailles dans No Man’s Sky : de la toute petite, que vous pouvez porter sur votre dos, aux énormes industrielles, qui auront besoin d’un espace de stockage dédié et d’une grosse alimentation.Nous allons commencer par la taille standard et faire nos premières découvertes : il est possible de transformer les matériaux : le carbone de base peut devenir de carbone condensé, etc.Après bien des périples, de sorties extravéhiculaires risquées et d’aller-retours de plus en plus périlleux pour rapporter tous les éléments nécessaires, ma petite raffinerie, qui travaille en totale autonomie (tant qu’elle a du carburant) a terminé :Mon vaisseau s’avère bien plus silencieux que prévu. La conduite s’avère souple, fluide et rappelle quelque peu les sensations éprouvées à bord d’un X-Wing dans la belle saga desTout comme dans la saga de Lucas Arts, il est possible de tourner séparément la caméra ou la tête de la direction prise par la vaisseau : autant vous dire que la sensation en cockpit est jouissive.Bref : nous avons franchi une nouvelle étape : les moteurs marchent, la propulsion aussi :La coque vibre, fait du bruit au fur et à mesure pour les fusées poussent à l’arrière et que le vaisseau travers les différentes couches atmosphériques.Le vaisseau semble tenir. Arrivé à l’entré de la stratosphère, je regarde une dernière fois en contrebas voyant ce monde infernal ne devenir progressivement qu’une surface recouverte de nuages, de plaines, de montagnes et d’océans.Le bec du vaisseau commence à prendre feu sous l’effet de l’air : je pousse les moteurs et grimpe encore. Et là : la délivrance :Voir pour la première fois l’espace dans, après toutes les galères pour y arriver, c’est une petite émotion : c’est magnifique. Incroyablement majestueux, calme, lumineux, grandiose.La planète de laquelle vous venez se tient sous vos pieds, dans un gigantisme qui donne le vertige.Plus loin, un voire 2 soleils brillent de 1000 feux. Et aussi loin que votre tête et vos yeux puissent vous guider : des planètes et des étoiles, à perte de vue.Le passage en vue cockpit vaut son pesant cacahuète et vous fait profiter d’un tableau de bord bourré de détails : carte en 3D, indication de l’assiette, de la vitesse et des informatiques constitutives des planètes face à vous : du bonheur. C’est dans ce genre de moment, que j’aurais aimé avoir un [b]casque VR[/b], surtout que le jeu est complètement pensé pour, aussi bien sur PC que PS4.Je lance le scanner intersidéral et voilà qu’une nouvelle planète m’appelle : fonçons !Dans l’espace, les distances sont au delà de toute échelle de compréhension humaine : préparer ses déplacements et anticiper les distances et la durée des voyage (ainsi que le carburant nécessaire) s’avère crucial.Néanmoins, le jeu vous fait découvrir ses principes tout en douceur : vous ne risquez pas la peine sèche immédiatement et quand bien même si elle devait arriver,[b] l’espace a ce qu’il faut de ressources pour pouvoir faire le plein.[/b]Les astéroïdes, innombrables, ruissèlent des ressources nécessaires à l’alimentation de votre hyper propulsion. [b]Impossible de reste coincé dans l’espace[/b], car les précieux cailloux seront constamment autour de vous : pratique.En visant une planète, votre ordinateur de bord vous indique également le temps exact nécessaire pour atteindre votre destination [b]à la seconde près.[/b]La planète que je vise est à 2 heures de vol. J’allume mes turbines-arrières : on descend à 23 minutes. Encore trop long. Je mets en marche l’hyper propulsion : 1 min30 secs. C’est parti.Pendant que votre vaisseau fonce à une vitesse supra-luminique, vous pouvez tout à fait vous occuper de vos petites affaires : gérer votre inventaire, vos communications avec d’autres mondes, examiner votre carte stellaire, etc. Là-encore : c’est hyper pratique et cela nous occupe pendant la traversée.Sachant que chaque planète a également une faune, une flore et des régions avec de noms singuliers, je vous laisse imaginer le nombre de pétaoctets qu’il faudrait pour remplir un almanach.Me voilà arrivé sur une nouvelle planète, au climat plus doux. J’ai atterri sur la face faisant dos au soleil : il fait donc nuit. La flore est bioluminescente : c’est magnifique, une fois encore. Et au loin, une planète rappelant Saturn, mais dans une orientation et une échelle inédite parachève un tableau de composition sensationnel.Les animaux sont paisibles, c’est le calme absolu. Ou presque : de temps en temps des vaisseaux passent au dessus de ma tête. De quoi me l’opportunité de reprendreje vais construire une maison ici, pour profiter pour toujours de cette vue.Vous devez, ou plutôt vous pouvez, la revendiquer. Et ainsi, laissez votre trace dans l’univers de No Man’s Sky.Il faut pour cela construire une balise, qui se chargera ensuite de transmettre la découverte au monde a-synchrone de la communauté de No Man’s Sky.Il m’est ainsi arrivé (à une seule reprise) d’atterrir dans un monde déjà découvert par un autre joueur. Rien n’empêche de vous y installer également.Clairement, lorsque l’on voit les bâtisses et le système de construction, on ne peut éviter de penser à deux titres majeurs de ces dernières années :pour la construction,pour l’esthétisme.Concernant les plans, nous y reviendrons plus tard. En ce qui concerne les ressources, il suffit de vous pencher pour les cueillir : la plupart des constructions (du moins de base) se sont à base de ferrite ou de carbone. Vous pouvez les recueillir tout autour de votre futur habitat, en abattant arbres ou rochers.D’autres structures, plus complexes, comme les portes à champ de force, les vitres ou les dômes atmosphériques nécessiteront des ressources transformées ou des matériaux plus rares : à vous de faire le nécessaire en parcourant les étoiles, en faisant des chats, du troc, ou en fabriquant vous-même les matériaux avec vos appareils de raffinerie.Une fois les ressources récoltées il suffit de les placer comme bon vous semble, façonSi au début on se cantonne à se créer un toit hermétique (de façon à être protégé des agressions extérieures), vous allez progressivement monter en puissance et en complexité : vos appareillages nécessiteront de l’énergie, il s’agira donc de les alimenter en ressourcese !Au début, vous le ferez à la main : un petit coup de carbone dans le générateur, et c’est reparti. Mais ensuite, au fur et à mesure que votre domaine gagnera en taille, en complexité et sera de plus en plus gourmand en énergie,, voir automatiques !Foreuses, panneaux solaires et autres moyens d’extractions de l’énergie environnant seront vos amis.Summum de votre gloire architecturale : la possibilité de prendre de mettre en ligne votre bâtisse et de la rendre accessible aux autres joueurs. Alors bien sûr, c'est un bonheur de construire ses maisons (vous pouvez en faire plusieurs) mais quel pied de visiter les œuvres parfois UBUESQUES de la communauté !vous pouvez également construire des stations sous marines, ou tenter de construire des bâtiments atteignant l'espace !Une dernière contemplation avant de reprendre le chemin des Etoiles…[/i]Ma nouvelle sortie spatiale va m'amener à découvrir l'une des mises à jour majeurs dont s'est doté No Man's Sky :, ces structures sont à la fois de foisonnantes micro-sociétés remplies de vie, et un relais-étape névralgique pour les voyageurs et les commerçants de tous bords.A l'intérieur d'une station spatiale, vous côtoierez de nombreuses espèces intelligentes, à commencer par les Korvax, ces êtres artificiels dotés d'une puissante IA mais sont également très susceptibles.Puis viendront d'autres espèces et itérations (le terme employé dans le jeu), comme les avenants Geks (aux airs reptiliens) ou les brutaux Vy'keen ., mais d'autres espèces peuplent constamment les mondes et stations spatiales que vous allez explorer.Il va donc falloir apprendre des centaines (voire des milliers) de mots un à un pour apprendre, comprendre et traiter avec les innombrables PNJ qui peuplent cet univers.Plusieurs possibilités s'offriront à vous pour parfaire votre langage : recueillir du vocabulaire dans des ruines, développer votre traducteur ou tout simplement converser avec les autres.Au fur et à mesure que vous progresserez, les dialogues se traduiront, mots après mots.Sur les stations vous allez pouvoir commercer, améliorer votre équipement ou acheter des ressources rares.Mais tout à un coup : les stations spatiales utilisent leur propre devise, appelé, que vous pouvez obtenir en faisant du troc, ou même en vendant des informations.Il est également possible de travailler en étant employé à divers missions à travers les Guildes présentes sur place.Tout n'est pas accessible d'emblée, et il vous faudra faire vos preuves et gagner en prestige et réputation.Enfin, vous pourrez également vous procurer de nouvelles pièces pour votre vaisseau, voir carrément essayer d'en acheter de nouveaux, en négociant avec directement avec leurs propriétaires sur le parking de la station.