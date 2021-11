Cet outil permet d'utiliser les GPU Geforce et Quadro avec la technologie de virtualisation graphique NVIDIA vGPU. NVIDIA vGPU ne prend normalement en charge que quelques Teslas de centre de données et des GPU Quadro professionnels par conception, mais pas les cartes graphiques grand public par une limitation logicielle. Cet outil vgpu_unlock vise à supprimer cette limitation sur les systèmes basés sur Linux, permettant ainsi à la plupart des GPU basés sur Maxwell, Pascal, Volta (non testé) et Turing d'utiliser la technologie vGPU. La prise en charge d'Ampere est actuellement en cours.