dispo le 10/12prix : 20,08€ livré (en espérant que ça ne soit pas abimé avec le transport)Tirage limité à 1000 exemplaires.Contenu :- pochette avec finition façon cuir- 2 vinyles translucides marbrés de noir- protection en PVC- insert- afficheTout d'abord, récupérer les 5€ de reduc ici :Et ensuite, ajouter le vinyle au panier :C'est mon second vinyle, pas encore la platine, surement pour noël ^^

posted the 11/01/2021 at 12:37 PM by ioop