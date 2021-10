Nintendor

Voilà... J'étais arrivé au premier boss mais avant d'y arriver j'avais sauvegardé ma partie. Mais hélas j'ai quitté le jeu sans faire exprès. En reprenant ma partie je constate que le jeu m'a ramené en arrière et le chemin que j'avais pris est maintenant bloqué. Je me fais pourchassé par un putain d'EMMI !!! Je ne comprend plus rien. Le jeu m'a ramené en arrière et je n'arrive plus à trouver mon chemin