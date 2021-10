Après nous avoir révélé les jeux PS Plus du mois de novembre, Dealabs, passe à ceux du Gold pour les détenteurs d'un abonnement Gold ou Game Pass Ultimate sur Xbox





XBOX ONE

Moving Out (du 1er au 30 novembre 2021)

Kingdom Two Crowns (du 16 novembre au 15 décembre 2021)



XBOX 360

Lego Batman 2 DC Super Heroes (du 16 au 30 novembre 2021)

Rocket Knight (du 1er au 15 novembre 2021)



LES MECS SONT PLUS RAPIDE QUE MAJOR NELSON WTF