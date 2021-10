J'aimerai connaitre vos avis !! J'envisage d'ouvrir mon propre business, c'est encore bien flou, ça me trotte dans la tête depuis quelque temps



En gros, ma femme est indienne et on connais beaucoup de personnes en Inde (certaines assez riche), qui souhaitent venir en France en tant que touriste mais trop peur ... ne parle pas français, ils seront perdu.



Et moi, j'aime voyager ... donc j'avais envie de faire un truc mais quoi je ne le savais pas jusqu'à maintenant .... honnêtement, avoir un boss au dessus de moi, j'arrive pas, être payé une misère etc .. enfin bref c'est pas le sujet



du coup, en tant qu'auto entrepreneur en fait, je voudrais proposer mes services mais pas uniquement destiné aux étrangers, ça peut également être des français, des retraités qui galère, et donc mon but c'est de simplifier tout ça, un exemple ça sera plus simple :



premier contact par mail, des indiens qui veulent venir visiter Paris, je dois connaitre la durée du voyage, ce qu'ils veulent visiter et je ferai un planning détaillé jour par jour matin après midi des endroits à visiter, les adresses, les heures de fermetures, comment s'y rendre etc ... un vrai planning



et également j'enverrai les liens pour qu'ils réservent les billets d'avions, billets de train, billet pour visiter certains endroits (genre tour eiffel par exemple)



et donc je demanderai par exemple 30€ la journée, donc si le voyage dure 15jours, j'en demanderai 450€ mais tout sera carré, le client a juste a sortir la cb pour les tickets, je me charge du reste, je peux le conseiller ensuite sur place via whatsapp en france.



Ensuite, ça peut être l'inverse, des français qui veulent aller au Japon par exemple, beaucoup y rêve d'y aller mais ils ont peur, n'ose pas. Je peux tout gérer pour eux. Je planifie tout de A à Z comme si c'était mon propre voyage.



Pensez vous que ce projet est réalisable ?



après bien évidemment un site internet sera dispo, dans un premier temps, assez basique à titre d'information avec les tarifs etc ... je vais surtout être présent sur les réseaux sociaux, je peux contacter des agences de voyages en inde qui me mettront en relations avec leur client (après ils se prennent une commission c'est leur soucis)