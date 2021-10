En gros, ils prétendent que si leurs jeux fonctionnent mal sur PC, c'est à cause des programmes (légaux!!) que nous utilisons. Ils ont mêmes été jusqu'à partagé une liste sur le lien suivant:Skype, Discord, torrent, et bien d'autres... sont donc les causes du mauvais fonctionnement des jeux UBI sur PCJe me suis souvent posé la question de savoir pourquoi j'ai jamais vraiment aimé les productions d'Ubisoft (en dehors de Rayman)... cette info ne va pas m'aider à essayer leurs jeux