TSMC est le plus gros fabricant de puces à travers le monde.Il est essentiellement basé à Taïwan et de façon générale en Asie.Or, TSMC approvisionne en puces et semi-conducteurs aussi bien l’armée américaine que la NASA et tous les produits Apple ou presque.Si demain Taïwan était envahie par, au hasard la Chine, alors c’est toute la production de puces utilisées dans les produits américains qui passerait sous pavillon chinois.Stratégiquement pour les Etats-Unis, comme pour le monde occidental, c’est une perte terrible d’indépendance et de souveraineté.C’est pour cette raison que les Etats-Unis sont en train de rapatrier la fabrication des puces sur leur sol avec la construction de cette usine de 12 milliards de dollars en Arizona. Un chantier colossal déjà bien entamé.Ce reportage en anglais pour ceux qui peuvent le comprendre est passionnant sur ce sujet des puces et semi-conducteurs.D’ici deux à trois ans, cela ira beaucoup mieux si nous n’avons pas de problème d’accès à l’eau, à l’énergie et aux matières premières pour les fabriquer ce qui est un autre sujet.