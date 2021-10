Ça faisait longtemps, un top participatif (le dernier que j'avais fait c'était en août je crois) Vous allez devoir votez pour les 10 boss les plus difficiles de tous les temps, ceux pour lesquelles vous avez roter du sang, et chier des cactus.



Voici les règles :



- 5 boss maximum (vous connaissez la règle depuis le temps Au delà, je ne prend pas en compte alors choisissez bien.



- Boss de n'importe quel type de jeu, mais boss obligatoirement quand même (pas mini boss)



- 1 vote par membre et 1 rappel par jours jusqu'à la fin des votes afin qu'un maximum de monde puisse votez



- En général, les votes durent pendant 3 jours maximum et je fais le classement dans la foulée, vous serez prévenu de toute façon.



- Pas de troll Svp



- Merci de préciser le nom du jeu à côté du boss, afin que ce soit plus simple pour moi !



- Si une âme charitable pourra m'aider à recompter lors du décompte, ça serait super sympa, afin qu'il n'y est pas d'erreur



A vos votes et dans le calme !



Je rajouterai au fur et à mesure, tout les boss que vous me citez !



LES BOSS :



- Ishin Ishina de Sekiro (2 votes)



- Orphelin de Kos de Bloodborne (1 vote)



- Sephiroth de FF7 (Ps1) (1 vote)



- Le Diable de Cuphead (1 vote)



- Midir de Dark Souls 3 (1 vote)



- Bogey Alpha & Bravo de Vanquish (1 vote)



- Alma de Ninja Gaiden Black (1 vote)



- Igniz de KOF 1 (1 vote)



- Sephiroth de Kingdom Hearts (1 vote)



- Ruby Weapon de FF7 (1 vote)



- Dracula de Castlevania (1 vote)



- Gouki de Tekken 7 (1 vote)