[UP] En 30min, tout était vendu (1600 pour la France). Rupture de stockArticle initial :et en plus, paiement dans 3 semaines, 99,99€ livré !! si vous souhaitez le préco :bientôt en rupture ! en vente depuis 16h15 environ, le site bugait, j'ai mis 10/15min à passer ma commande