Hier, apple a annoncé la nouvelle mouture de son processeur M1, pour l'instant réservé à ses machines les plus haut de gamme. Pour rappel le M1 est le processeur issu de la R&D interne de chez apple qui a explosé les performance des derniers Intel en terme de puce portable. J'ai le MacBook Air associé, il n'a pas de ventilateur, une autonomie de pas mal d'heure, et est capable de produire une performance en jeu comparable à une 1050ti (si tant est que le jeu a été un minimum rendu compatible). Moi qui n'aime pas les bruits ambiants, j'ai pu faire Firewatch dans des conditions décentes sur cette machine. Surtout, le M1 casse le plafond de verre des progrès des puissance de processeur tel que vu par Intel, et que Nvidia a un petit peu quand on le ramène au Watt consommé.Tout cela pour dire que j'attendais ce M1 Pro, et qu'hier, Apple a annoncé en terme de GPU qu'il faisait un *2,5 par rapport au M1. Dans l'absolu, c'est l'équivalent d'une GTX 1060 voire mieux, de quoi faire tourne TW3 en 60FPS en high à 1080P dans une machine réellement portableJe ne sais pas si comme pour le M1 du MacBook Air le refroidissement sera passif, si c'est le cas, on aurait mieux qu'une PS4 dans un PC léger et silencieux. Après, il faut attendre l'année prochaine pour avoir des modèles à des prix abordables.Avant d'avoir les bench du M1 pro, voici un aperçu de ce que peut faire tourner aujourd'hui le M1