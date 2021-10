et oui déjà un problème avec ma Xiaomi 1S ...



En mode sport, donc 25km/h, lorsque je roule, ça baisse subitement à 15km/h (en rouge + "une icone outil / roulement")



Donc apparemment ya un soucis mais quoi ???



Sachant que j'en prends soin, et même pas roulé 65km avec en 2/3 semaines, non debridé



Des idées ?



J'ai l'impression que lorsque je rappuie sur le frein puis je réaccélère, l'erreur disparait